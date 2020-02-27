基隆迄今零確診已連7天無疑似案例 林右昌：畢典延2周

針對基隆市新冠肺炎疫情，市長林右昌今天受訪表示，基隆迄今仍維持零確診，並且已經7天沒有新的疑似通報案例，他說，防疫工作不能有一刻鬆懈，市府原則上配合中央的政策，請各校畢業典禮順延，屆時再視疫情狀況檢討是否有取消的必要。

林右昌指出，由於各級學校的開學日期都延後2周，因此畢業典禮也會順延2周，大概也是在6月中下旬，市府原則上就是配合中央的政策，請各校畢業典禮順延，屆時再視疫情狀況檢討是否有取消的必要。

有關新北市長侯友宜要求補習班的學生都要戴上口罩，林右昌表示，學校每天早上都會進行發燒篩檢，也會把相關的學童的資料跟補習班進行勾稽，有生病或發燒的同學希望都在家休息，也不要去補習班；並且提醒補習班加強學生手部清潔，做好勤洗手以及環境的防疫工作，確保補習班是安全的環境，如果補習班希望孩童戴口罩，就要請補習班把口罩備齊，市府態度基本上是不強制要求。

林右昌說，防疫工作不能有一刻鬆懈，希望所有國人都要提高警覺，配合相關的防疫政策，若有需要居家檢疫的人員，也請做好自主管理，務必要遵守規定，確保自己和他人的安全跟健康。

根據基隆市衛生局的資料，基隆新冠肺炎通報個案迄今累計共33例，33例皆已排除。另社區監測通報採檢人數累計64人，其中58人檢驗結果陰性已排除，還有6人檢驗中，連續7天無疑似通報案例。