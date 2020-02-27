楊志良批馬英九不適任總統 蕭旭岑：為何自我否定政績

新冠肺炎疫情延燒，前總統馬英九對蔡政府防疫措施提出一些針貶與建言，卻遭馬政府前衛生署長楊志良與葉金川呼籲「對於疫情要少發言」，楊還批馬「不適合當總統」。馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，兩人為何要自我否定過去政績？

蕭旭岑在台北市議員羅智強臉書挺馬發文中留言表示，如果馬英九是不合適的總統，為何會有楊志良與葉金川兩位傑出的衛生署長？對兩人最近發言感到相當難過，認為他們批判馬，不會為他們多贏得幾分尊敬，只會留下更多遺憾。

蕭旭岑表示，葉金川與楊志良都是馬政府時期優秀的衛生署長，即使處於今日，若由他們擔任疫情任指揮官，也一定非常適任；葉與楊的能力與操守都廣獲社會肯定，也讓任命重用他們的馬英九與有榮焉。

蕭旭岑舉例，在馬英九推動兩岸和解後，葉金川率團以觀察員身分出席世界衛生大會(WHA)，是我國暌違38年後首度重返世衛體系；楊志良任內在美牛政策上有為有守，推動的二代健保讓健保能永續經營，所有民眾也都受惠。

蕭旭岑說，上述楊志良與葉金川的政績，都是在馬英九全力支持下，以及馬政府平穩兩岸政策，改革健保堅定意志，才能獲得實現；讓他感到納悶的是，楊與葉今天為何要自我否定過去政績？讓重用他們的馬費解。

蕭旭岑認為，中華民國總統只要能讓兩岸和平穩定，同時能堅守主權，並在大國間取得均衡，讓人民安居樂業，就是適任的總統。這點只有馬英九做到了，他無愧於此。