防肺炎疫情中心一級開設 國民黨：肯定蔡政府從善如流

新冠肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設，國民黨文傳會代主委王育敏中午表示，肯定政府從善如流，終於採納各方意見，也盼在疫情嚴峻當前，政府能以開放正面態度看待各方建言，朝野共同合作防疫。

王育敏指出，國民黨立院黨團17日召開記者會呼籲政府抗疫從嚴，中央疫情指揮中心應立即升級至一級開設，當時卻遭民進黨一片酸言、不理性批評「少去外行領導內行」，有政院幕僚惡意辱罵國民黨立委「存心鬧事」，讓國民黨深感無奈。

王育敏強調，從日前立院審議紓困條例過程，到防疫指揮中心是否一級開設等議題，民進黨對在野黨正向建言似乎第一時間都全盤否定；呼籲在全球關注疫情、採行各項積極措施嚴加防疫的此時，政府對各方防疫建言應正面看待。