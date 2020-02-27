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駁送禮賄選說 連勝文澄清：公益春節禮盒

聯合晚報 / 記者周志豪／台北報導
國民黨主席補選選戰倒數，表態挺主席候選人江啟臣的中央委員連勝文遭爆與妻子蔡依珊聯名送紅酒禮盒，被質疑賄選，連辦上午出面駁斥。 圖／連勝文辦公室提供
國民黨主席補選選戰倒數，表態挺主席候選人江啟臣的中央委員連勝文遭爆與妻子蔡依珊聯名送紅酒禮盒，被質疑賄選，連辦上午出面駁斥。 圖／連勝文辦公室提供

國民黨中央委員連勝文支持國民黨立委江啟臣競選國民黨主席，連勝文與妻子蔡依珊聯名送紅酒禮盒，遭人批評是賄選。連辦上午說，相關報導是惡意栽贓，抹黑特定候選人，連勝文表達強烈不齒與憤怒，要求報導媒體澄清與道歉。

連勝文說，黨內有心人士你的敵人是蔡英文，不是沒有參選黨主席選舉的連勝文，請不要搞錯對象。

連勝文辦公室表示，會將相關證據送中央黨部考紀會，請考紀會介入調查，務必遏止這種惡質的選舉文化。

連勝文說，媒體報導所指紅酒禮盒，是贊助公益團體所訂的唐氏症基金會春節乾麵禮盒，買了20盒，分送給包括另一位黨主席候選人郝龍斌在內的幾位縣市首長與政壇前輩，收據都有。

連勝文表示，這些乾麵禮盒早在今年1月中旬已發送完畢，當時吳敦義還沒辭職國民黨主席，江啟臣還沒決定參選黨主席，乾麵禮盒與選舉無關，更不是送給黨代表，時間地點人物都不對，媒體惡意混淆，明顯就是假新聞。

連勝文指出，乾麵禮盒是兩包小乾麵，一罐豆瓣醬，跟一瓶小醬油，外盒是紅色外，跟紅酒更是八竿子扯不上關係，質疑媒體報導說有黨代表收到紅酒禮盒，請問是哪位黨代表，媒體是忘了查證，還是不想去查證。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連勝文 紅酒 國民黨 賄選

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