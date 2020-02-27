鎮瀾宮暫緩進香 蔡總統：為眾生好為台灣好就是慈悲

大甲鎮瀾宮董監事會決議今年大甲媽遶境進香延期舉辦，蔡英文總統在臉書表示，「我要謝謝不分宗教，共同為防疫努力的許多團體，也要再次謝謝承擔起壓力的信仰團體，以及各方信眾。」蔡總統說，她相信，為眾生好、為台灣好，就是慈悲。「我們一起為全民的健康和平安努力」。

蔡總統表示，非常謝謝白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、桃園龍德宮及全國各地信奉媽祖的宮廟，因為疫情的關係，考量指揮中心的專業建議後，這幾天陸續宣布，暫緩或延期遶境、進香的活動。

蔡總統表示，每年的媽祖遶境、進香，都是台灣的大事。去年，她也跟著白沙屯媽進香，一起做媽祖的香燈腳，充分感受到台灣人民的虔誠、善良與溫暖。

蔡總統說，傳統信仰盛事和公共防疫安全之間，互相在最新的局勢變化下調整，這就是台灣最美麗的風景，也是最能安定人心的力量。