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進軍高市「最具分量」？ 潘孟安：我的工作是屏東縣長

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午主持農業物產館動土典禮，會後並舉行瓜棚下的盛宴，感謝熱博期間有工作人員。記者翁禎霞／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午主持農業物產館動土典禮，會後並舉行瓜棚下的盛宴，感謝熱博期間有工作人員。記者翁禎霞／攝影

高雄罷韓團體持續運作，一旦罷韓成功，接下來的高市長補選備受注目，作家吳祥輝點名「隔壁的屏東縣潘孟安，最具份量」，引起不少討論，屏東縣長潘孟安今天上午接受媒體訪問時說「我的工作就是屏東縣長，現在就是把屏東縣長的工作做好」，其餘的他只微笑說「不回應」。

事實上，潘孟安進軍高雄市的說法，過去在政壇上也曾傳過，最近因罷韓團體持續進展，地方開始關切一旦罷韓成功，接下來的高雄市長補選，將由誰來接？

作家長吳祥輝最近在臉書上點出「新潮流的高雄市立委，氣候不足。隔壁屏東縣潘孟安，最具分量。這是新潮流的第一王牌。英系陳其邁也在虎視眈眈。罷韓就這麼回事。」

潘孟安今天上午主持農業物產館動土典禮，會後與媒體聊天時，在媒體詢問下簡短回應。

屏東縣 潘孟安 罷韓

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