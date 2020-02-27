蔡總統視察化學兵群 士兵高喊「謝謝妳來看我們」

蔡英文總統今天視導陸軍第六軍團第33化學兵群，她表示，防疫特別條例今天正式生效，行政院也在院會通過特別預算草案，送國會審查，希望能儘速通過，強化防疫和紓困的能量。

蔡總統說，國際疫情日漸嚴峻，台灣也必須強化對病毒的防禦。既然法律已經上路、預算也即將到位，政府決定超前部署。蔡總統說，行政院長蘇貞昌已經宣布，防疫指揮中心將提升為一級開設。政府會用全面整合政府資源，來迎戰新型冠狀病毒的威脅，保護好國民的健康。

第一次武漢台商返台班機、寶瓶星號下船者接駁車輛，及鑽石公主號旅客包機返台消毒任務，均是由33化兵群擔任。蔡總統表示，今天來到這裡的目的，就是要代表國人同胞，感謝化學兵弟兄在防疫工作所做的努力，替大家加油打氣。

蔡總統抵達營區後，在部隊指揮官李煜森介紹下，一一視察化學兵穿戴背負式消毒器、氣體消毒機，及人員除汙車、重型消毒車等。參觀完後，蔡總統致詞時表示，雖然目前為止，在各單位防疫人員的努力下，相關疫情變化都有確實掌握，但是防疫視同作戰，大家要保持警戒，務必將防疫工作做到滴水不漏。

由於李煜森是17年SARS時，在台北市和平醫院封院後進入醫院進行消毒清理任務的帶隊連長，蔡總統特地提及此事。她說，李煜森是防疫戰場上的老將，2003年SARS的時候是最前線的連長，帶領化學兵弟兄姊妹們在防疫第一線努力。有經驗豐富的指揮官的帶領，相信這次的防疫作戰，我們一定能夠獲勝。

有別於過去視察部隊時，官兵神情嚴肅，蔡總統今天在與官兵合影後上車前抽空與士兵聊天，雙方打成一片，不時傳出笑聲及掌聲。在蔡總統上車後，士兵還高喊「謝謝妳來看我們」、「我們會加油」，蔡總統不斷揮手致意。