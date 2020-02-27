大甲鎮瀾宮宣布延後遶境 蔡總統臉書發文表達看法
大甲鎮瀾宮宣布延後遶境，蔡英文總統透過臉書表示，她要謝謝不分宗教，共同為防疫努力的許多團體，也要再次謝謝承擔起壓力的信仰團體，以及各方信眾。「傳統信仰盛事和公共防疫安全之間，互相在最新的局勢變化下調整，這就是台灣最美麗的風景，也是最能安定人心的力量。」
蔡總統說，「我相信，為眾生好、為台灣好，就是慈悲。我們一起為全民的健康和平安努力。」
蔡總統上午視察陸軍第六軍團指揮部第33化學兵群，在抵達營區前，鎮瀾宮對對外宣布延後遶境，不過，蔡總統視察部隊後，並未安排受訪，而是透過臉書發表談話。
蔡總統說，非常謝謝白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮、桃園龍德宮及全國各地信奉媽祖的宮廟，因為疫情的關係，考量指揮中心的專業建議後，這幾天陸續宣布，暫緩或延期遶境、進香的活動。
蔡總統表示，每年的媽祖遶境、進香，都是台灣的大事。去年，她也跟著白沙屯媽進香，一起做媽祖的香燈腳，充分感受到台灣人民的虔誠、善良與溫暖。
蔡總統說，傳統信仰盛事和公共防疫安全之間，互相在最新的局勢變化下調整，這就是台灣最美麗的風景，也是最能安定人心的力量。她要謝謝不分宗教，共同為防疫努力的許多團體，也要再次謝謝承擔起壓力的信仰團體，以及各方信眾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言