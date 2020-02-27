侯友宜建議提高防疫層級到一級開設

新北市長侯友宜今天參加行政院會，向院長蘇貞昌建議提高防疫層級到一級，蘇貞昌今天也宣布新型冠狀病毒肺炎疫情指揮中心提升至一級開設，由衛生福利部長陳時中擔任指揮官。

侯友宜說，中央疫情指揮中心公布新冠肺炎第19例確診後，又陸續公布第24、第31例，24例直到29天才篩檢出，27例也在醫院檢出。現在還查不到源頭，社會面臨新挑戰。元月11日疫情未大爆發前，很多台商返台投票，無症狀確診到底台灣還有多少，政府無法掌握。

家庭群聚現象可能不斷發生，目前視為「彈性的應變作為處理」，民眾真的滿恐慌；再加上全球及日、韓2國確診個案不斷攀升，令人憂慮。居家檢疫新北市最高曾近5千人。

鎮瀾宮大甲媽祖遶境人擠人，疫情爆發期間又要共食共宿，他表達反對。侯友宜說，硬要遶境可能引發高度、高風險感染，但像新北萬金石馬拉松到辦不辦？他認為要評估，評估到晚上決定停辦。但宮廟有些中小型活動人沒那麼擠，是不是可以辦？

侯友宜說，目前新北防疫部署視同社區感染，已著手規畫17家急救責任醫院，因為太多無症狀確診不知道在哪裡，只能預先規畫，他邀請蘇貞昌和衛福部長陳時中參觀，疫情堵不好就要減災，建議地方上如某看法不一致，要提高層級，由院級指揮官決定，或協調各部會規畫一致方向，這不是互相批評的時機，但有時候各部會各自作業，延遲或空窗誰能負責？

他說，已建議陳時中防疫層級提高到一級，兵貴神速，部會協調速度才會快，不是誰做一定最好，但強而有力的執行者可以跨部會整合，做為陳時中後盾。