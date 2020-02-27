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東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

防疫隔離補償估10-13萬人可申請 金額仍在討論中

聯合報 / 記者賴于榛林麗玉／台北即時報導
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影

行政院會今拍板「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，備受各界矚目的「防疫隔離假」補償預算寬列18.2億元，單日金額將參考SARS期間的500元，再考量相關費用及基本工資，估計約10到13萬人可申請補償，但詳細金額尚未出爐，最後是否會落在800到1000元，衛福部仍在討論當中。

特別預算來源分為300億預算編列，另外則是舉債支出，有關社會救助與醫療保健的「防治」經費為196億，農業與經濟服務支出的「紓困及振興」經費則為404億，共11個部會編列，前五大分別為經濟204.9億元、衛生福利部169.9億元、交通部167.7億元、農委會35.6億元、文化部8億元、教育部5.8億元。

不過，「防疫隔離假」補償金額未定額，衛福部次長何啟功表示，將參考SARS期間的500元，以及相關費用，加上基本工資考量，估計約10到13萬人可申請補償，確實有人建議不要低於基本工資，最後是否會落在800到1000元，還要充分討論之後，看單日金額與人數詳細討論後報院決定；主計總處主計長朱澤民則說，補償採從寬估計18.2億元，未來有多或少都可以移用其他預算，但是如果受隔離防疫者隔離期間有領取薪資的話，就不能重複領取，整體假定情況很多

振興抵用券部分，經濟部預計發放餐飲商圈夜市抵用券，針對餐飲、零售、商圈、市場，內需型產業消費優惠措施等補助20億元；文化部則準備3億元，補助民眾在藝文場所的消費。

行政院會送出預算案後，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，時間上最快3月13日才能完成預算案三讀，因八個委員會聯席審查至少要兩天，「許多新科立委都會來質詢表現一下。」；在野黨團則紛紛表達將好好審查，檢視是否紓困到重點。

基本工資 行政院

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