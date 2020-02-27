周守訓接考紀會助返黨？ 郭辦：郭台銘已無涉台灣政治
國民黨中常會昨突通過考紀委員周守訓暫代考紀會主委至3月7日止，被解讀要解決無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。但也因周與鴻海創辦人郭台銘關係，也被質疑能為郭重返國民黨選主席開路。郭辦上午發聲明表示，郭已無涉台灣政治。
郭辦表示，郭台銘目前專注防疫、慈善與科技投資等事業，無涉台灣政治紛擾，周守訓以友人立場也已完成階段性任務；周與國民黨事務屬周個人事情，郭辦從未知悉，也無從干涉，外界傳言對郭做各種揣測都是子虛烏有，空穴來風的猜測。
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