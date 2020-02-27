白沙屯媽進香「暫緩」徐耀昌：媽祖會體諒我們的苦心

白沙屯媽進香活動受疫情影響，拱天宮今發出聲明，擬採取「暫緩、延期」方案，待疫情獲控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。對於拱天宮的決定，苗栗縣長徐耀昌說，「這是明智決定」，媽祖一定會了解對於疫情的問題，尊重拱天宮的做法，「把防疫工作做到滴水不漏才是全民之福」、「媽祖也會體諒我們的苦心」。

白沙屯媽進香，今年9天8夜北港徒步進香，拱天宮管委會達成共識，擬採取「暫緩、延期」方案，待疫情獲控制後，再請媽祖另行擇日舉辦；廟方強調，這項聲明等於已決定今年進香暫緩。

苗栗縣長徐耀昌說，這是明智的決定，畢竟行進間OK的，但是晚上住在一起，萬一造成群聚，發生其中一個，茲事體大，媽祖一定會了解對於疫情的問題，不管是停掉、暫緩，都予以尊重，把防疫工作做到滴水不漏才是全民之福。

徐耀昌說，大家在做防疫，不能有萬一，要做到滴水不漏，若其中有一個發燒或咳嗽，造成大家恐慌也不好，萬一有問題發生，去的人都要列管，會造成很大恐慌。

徐耀昌說，桃園龍德宮原本預計明天（28日）要到苗栗的巨蛋，往年大約有一千兩百人在那邊休息，「我也很擔心」，教育處，民政處聯絡後，到苗栗以後就不住在這裡，畢竟巨蛋之後也馬上要辦一些活動，這部分大家會有疑慮，這樣也不好。

徐耀昌說，尊重拱天宮的作法，停辦、延後辦理樂觀其成，希望大家一起做防疫，「媽祖也會體諒我們的苦心」。