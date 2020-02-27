指揮中心記者會 今1530舉行

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心，將於今天下午3時30分舉行記者會。

中央流行疫情指揮中心表示，為因應「中國武漢肺炎疫情」，今日記者會下午3時30分舉行，說明疫情及防疫作為等，與會單位包含醫事司，並提供直播。

記者會內容與何有關？因與會單位包含醫事司，預料記者會將說明疫情、宗教活動、醫事人員限制出國規定及醫院整備等。

而因行政院長蘇貞昌今上午在行政院會中宣布，今天起中央疫情指揮中心提升至一級開設，不過仍是由衛福部長陳時中擔任指揮官。預計下午記者會上，指揮中心也會對此做說明。