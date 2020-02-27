談台灣疫情 陳建仁：沒聚集感染、沒持續性感染鏈

新冠肺炎疫情嚴峻，公衛專家、副總統陳建仁昨接受日媒專訪時表示，現在台灣的這些個案，絕大部分都能夠追溯到感染來源，目前的狀況看起來，都還是家族內的感染。沒有像韓國的新天地教會，或是新加坡的神召會，因為宗教聚會而得到傳染，「就是沒有所謂的聚集感染」。

總統府今天公布副總統接受《日本產業經濟新聞社》專訪內容，談及台灣目前疫情，陳建仁認為控制情況相當不錯，他表示，台灣到目前為止，從在國外得到感染的人數，比在國內感染的人數要來得多，而且沒有「感染以後又一直傳下去的傳染鏈」，沒有從這個家庭傳到那個家庭，「我們沒有持續性感染鏈」。

陳建仁說，相對來講，「我們的感染情況算是有限的，但是卻讓我們的醫護和防疫人員投入很大的心力去做」。

因為新冠肺炎疫情，台灣參與世界衛生組織（WHO）議題再被關注。陳建仁表示，台灣不是沒有加入過WHO，中華民國是主張要設立WHO的國家。聯合國要設立WHO，中華民國是一個倡議者，所以我們在很早以前，就是聯合國成立WHO的時候是倡議國之一。

陳建仁說，「後來，我們沒有在WHO裡面，最明顯的例子就是SARS來的時候，我們連中國的資料都沒有」，雖然中國說，他們一直在照顧台灣，都跟台灣分享資料，說老實話，「他跟我們分享資料就是報紙上可以看到的資料，那是沒有用的。你沒有很細節的臨床知識的時候，你沒有辦法做很好的疫情控制」。

陳建仁說，假如台灣有加入WHO，「我相信一定會邀請我們的專家，像張上淳、林奏延、蘇益仁等人，去看看武漢的情況是什麼樣子」。如果能夠得到第一手的資料，「我們很有可能在1月初的時候，就會給WHO一個很好的建議」，提醒大家應該要更注意武漢的情形。也可以提供這些專家協助的角色，以做為一個會員國的身分，向WHO提供更多防疫的建議。

陳建仁表示，「『假如』我們是在WHO中，我們的專家學者一定可以給WHO很多的幫忙。我們的學者也一定會坐在緊急應變的會議中提供我們的意見。但是我們沒有、我們不能」。