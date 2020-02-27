力阻罷韓案過關再重挫國民黨 郝龍斌：未來全黨挺一人
國民黨主席補選結果下周六揭曉，候選人、黨前副主席郝龍斌今接受聯合報系專訪時重申，當選後第一個挑戰就是要幫助黨籍高雄市長韓國瑜度過罷免危機，認為如外界說2018年地方九合一選舉韓國瑜「一人救全黨」，未來「全黨挺一人」。
郝龍斌表示，高雄在民進黨執政20年後，國民黨好不容易拿回來，若這次能度過罷韓危機，讓黨在高雄持續執政，這將是黨重新站起來的關鍵因素；若無法擋住，則是黨繼2020敗選後再一次嚴重重挫，他會全力以赴不容許這樣的事發生。
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