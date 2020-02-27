【本報專訪】 郝龍斌：參選黨主席 腦袋只有一個贏字

國民黨主席補選選戰倒數，主席候選人郝龍斌今天宣示，若當選將扮演黨團結推手，立即成立改革委員會，納老中青三代啟動集體領導機制，以黨內民主推動文化改革，解決目前黨內一言堂問題，改善外界對黨形象觀感。

外界好奇，若黨主席補選最後由立委江啟臣勝出，郝龍斌將扮演怎麼樣的角色？郝龍斌說，他參選黨主席後，腦袋只有一個字就是贏，他要爭取擔任黨主席也是希望將來能讓黨贏，他從來沒有想過若他沒有當選的事情。

郝龍斌表示，若當選黨主席，將馬上籌組改革委員會，納入對黨非常了解狀況、有民意基礎的人，以開放的態度，將黨內問題條列出來，找出具體解決方案，之後也在從改革委員會的架構中，產生未來集體領導核心。

郝龍斌說，未來將推動兼容老中青世代的集體領導，黨務一級主管等核心成員都要能接地氣，得到民意認同。郝舉例，像是副主席人選，就會有在老中青世代都有代表性的人出任，為落實黨年輕化政策，副秘書長則會有一人專責年輕事務。

對於黨內將這次黨主席選舉定調為世代之爭，郝龍斌表示，美國民主黨總統參選人桑德斯已經78歲，卻因年輕思維與創意，在所有候選人中得到最多年輕人支持認同，所以年齡不是問題，重點是做法，「國民黨將來沒有新血接班沒有希望」。

郝龍斌說，他在台北市長任內，任用諸多40歲以下的青年出任局處首長，如今也都在各領域獨當一面；他當黨副主席時也努力訪尋有理念、想從政的年輕人，2018年推12人參選縣市議員當選11人，努力讓年輕人有機會。

至於黨未來財務問題，郝龍斌說，未來除了政黨補助款、黨費外，也會想辦法落實公職人員分攤金強制收繳，這樣就可解決一部分經費問題，讓黨順利運作；但要開源仍要靠募款，但這前提就是要讓黨的形象變好，而這也是改革的第一步。

談到中央黨部是否繼續承租問題，郝龍斌表示，這要從財務考量，如果黨的財務負擔不起，就不會繼續在目前的八德大樓。郝認為，未來黨部要能讓民眾接近，不是衙門，但他當選也會成立虛擬黨部，提升部分事務行政效率。