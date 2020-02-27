行政院宣布：再增購30條口罩生產線

行政院長蘇貞昌今在行政院會中同意中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，指揮官仍由衛福部長陳時中擔任，同部也宣布經濟部為了讓口罩產能增加，將再增購30條生產線，以防不時之需；整體口罩生產線將從60條提升為90條。

行政院發言人Kolas Yotaka今在院會後表示，院長蘇貞昌今同意升級為一級開設，因為武漢肺炎疫情在全球升溫，全球有46國家染疫，中國也達兩千多人死亡，我國在防疫第一線，窮全國之力守住第一關，目前只有發生零星社區感染、家庭群聚，但不可以鬆懈，防疫視同作戰，必須要在可能發生重大之前，做好預防社區感染的準備。

蘇貞昌今也要求必須嚴管國境，對著列席的海巡署、民航局等首長指出，絕不容許國境有任何破口，不能登機者就不能登機，法務部也要按照特別條例嚴格執法；另外，蘇貞昌也下令，各相關部會針對疫情，成立武漢肺炎小組，並由首長督導，不可以讓疫情擴散。

另外，蘇貞昌表示，經濟部積極生產口罩，已讓產能增加，未來將再增購30條生產線，以防不時之需。