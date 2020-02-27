【本報專訪】網路戰輸民進黨 郝龍斌要成立新媒體部

國民黨2020挫敗，黨內普遍認為受反送中氛圍影響。國民黨主席候選人郝龍斌有感於網路聲量不敵民進黨，表示若當選黨主席，將在中央黨部設立「新媒體事務部」，以「類網軍」概念，建立網路媒體架構，爭取年輕世代對話管道。

郝龍斌今天接受聯合報系專訪時指出，「新媒體事務部」成立後，層級與組發會、文傳會平行，未來包括所有議員、立委及縣市長，其幕僚至少要有一人熟悉新媒體操作，縱向從黨中央到基層，橫向從公職人員建立網路平台，才會有完整的網路媒體架構，充分反映各議題的現實狀況。

郝龍斌坦言，民進黨的網路聲量和國民黨完全不成正比，同樣一件事，民進黨做是好事，國民黨做就是壞事，「民進黨去大陸是交流、國民黨去大陸就是賣台；他們發夜市券是救經濟，我們發消費券卻是浪費錢。」起因正是國民黨在新媒體運用實在太弱。

郝龍斌提到，黨政軍退出三台，是國民黨政府做了一個愚蠢的決定，導致如今幾乎各家有線、無線媒體對國民黨都較不友善，他們只好靠社群媒體的力量，重新打造對國民黨友善的環境，且做起來成本低、亦可行、也能爭取到和年輕人真正溝通、對話。

同時，在智庫改革方面，郝龍斌說，未來也會同步在智庫成立「新媒體事務組」，與黨中央對接，由黨中央和智庫作為立法院黨團的後盾，落實立法院常設委員會分組，由智庫正、副執行長與黨團總召對接，提供彈藥庫強力支援。

過去黨團對智庫功能無法有效發揮，多有抱怨。郝龍斌說，朱立倫擔任黨主席時期，他曾負責智庫相關事務，未有溝通管道不順暢的問題，至於未來如何強化功能，關鍵在於執行力。