駁送紅酒賄選 連勝文：用假新聞鬥自己人如何擔任主席

國民黨主席補選選戰倒數，表態挺主席候選人江啟臣的中央委員連勝文遭爆與妻子蔡依珊聯名送紅酒禮盒，被質疑賄選。連辦上午出面駁斥，批評相關報導視惡意栽贓抹黑特定候選人，連勝文表達強烈不齒與憤怒，要求媒體澄清與道歉。

連勝文敬告黨內有心人士，你的敵人是蔡英文，而不是沒有參選黨主席選舉的連勝文，請不要搞錯對象。連勝文辦公室表示，會將相關證據送中央黨部考紀會，請考紀會介入調查，務必遏止這種惡質的選舉文化。

連勝文指出，媒體報導所指「紅酒」禮盒是贊助公益團體所訂的唐氏症基金會春節乾麵禮盒，買了20盒，分送給包括另一位黨主席候選人郝龍斌在內的幾位縣市首長與政壇前輩，收據也都有。

連勝文說，這些乾麵禮盒早在今年一月中就已全數發送完畢，當時前主席吳敦義還沒辭職，江啟臣也還沒決定參選黨主席，乾麵禮盒與選舉無關，更不是送給黨代表，「時間地點人物都不對，媒體惡意混淆，明顯就是假新聞」。

連勝文指出，乾麵禮盒裏頭是兩包小乾麵、一罐豆瓣醬，跟一瓶小醬油，除外盒是紅色外，跟紅酒更是八竿子扯不上關係，質疑媒體報導說有黨代表收到連送的紅酒禮盒，要請問是哪位黨代表？媒體是「忘了查證還是不想去查證」？

連勝文表示，國民黨大選挫敗，遭遇到民意否決，至今氣氛低迷，若黨內還不思檢討，痛定思痛，好好地聽聽黨員心聲，還在想如何用抹黑、栽贓、舞弊的手法來製造假新聞贏得黨內選舉，那這個黨真的令人失望透頂。