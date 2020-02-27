【本報專訪】杜絕請吃飯換票 郝龍斌提中常委選舉條件

國民黨中常委的選舉文化與老舊思維領導，成為黨內外詬病的對象。國民黨主席候選人郝龍斌今接受本報專訪，針對未來的中常委選舉提出三大條件，包括民代要一半比例、區域分布要均勻，以及開放黨員直選，澈底改革中常委選舉的請吃飯與換票聯盟文化，讓中常委能更接地氣，作為黨意與民意間的連結。

「國民黨內文化要改革最重要的一部分，就是請客吃飯與換票聯盟」，郝龍斌直言，這對黨絕對不是好事。為什麼國民黨得不到支持和認同，其實並不是核心理念出了問題，而是沒有接地氣，所以未來的中常委人選第一個先決條件就是要接地氣。

郝龍斌提出未來參與中常委選舉，必須要符合三大要件，首先，就是要能接地氣，也就是要有民意基礎。郝龍斌表示，中常委最少要有一半比例必須要是縣市議員以上的民代，不一定是現任，但必須曾經擔任過；第二，區域分布要均勻，劃分中、南、北、東(離島)四個區域；第三，過去中常委由黨代表選出，建議開放黨員直選。

郝龍斌表示，中常委最重要的就是要反映地方民意，所以他認為按照人口比例分區來選中常委，不能一個縣市集中3到5個中常委，但卻有些縣市1個都沒有，區域均衡分布，這樣一方面能夠接地氣，也能夠均勻反映地方意見跟事務。

而針對民代以外的中常委人選，郝龍斌則提出農漁會代表或是社運代表等，他認為這些具地方性的代表人物也必須占比達50%，不過屆時還是會廣徵大家意見再訂出比例。

郝龍斌近來強烈批評黨內的請吃飯文化與換票聯盟，他指出，為了杜絕被「綁票」，建議可以由過去讓黨代表來選中常委，改為黨員直選，這部分未來也會透過黨務改革小組來討論；郝也說，在選制上，過去採連記制（一票可投16人），若改為黨員直選就可採單記制（一票一人）。