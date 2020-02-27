快訊

蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

【本報專訪】杜絕請吃飯換票 郝龍斌提中常委選舉條件

聯合報 / 記者劉宛琳周志豪鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌。記者劉宛琳／攝影

國民黨中常委的選舉文化與老舊思維領導，成為黨內外詬病的對象。國民黨主席候選人郝龍斌今接受本報專訪，針對未來的中常委選舉提出三大條件，包括民代要一半比例、區域分布要均勻，以及開放黨員直選，澈底改革中常委選舉的請吃飯與換票聯盟文化，讓中常委能更接地氣，作為黨意與民意間的連結。

「國民黨內文化要改革最重要的一部分，就是請客吃飯與換票聯盟」，郝龍斌直言，這對黨絕對不是好事。為什麼國民黨得不到支持和認同，其實並不是核心理念出了問題，而是沒有接地氣，所以未來的中常委人選第一個先決條件就是要接地氣。

郝龍斌提出未來參與中常委選舉，必須要符合三大要件，首先，就是要能接地氣，也就是要有民意基礎。郝龍斌表示，中常委最少要有一半比例必須要是縣市議員以上的民代，不一定是現任，但必須曾經擔任過；第二，區域分布要均勻，劃分中、南、北、東(離島)四個區域；第三，過去中常委由黨代表選出，建議開放黨員直選。

郝龍斌表示，中常委最重要的就是要反映地方民意，所以他認為按照人口比例分區來選中常委，不能一個縣市集中3到5個中常委，但卻有些縣市1個都沒有，區域均衡分布，這樣一方面能夠接地氣，也能夠均勻反映地方意見跟事務。

而針對民代以外的中常委人選，郝龍斌則提出農漁會代表或是社運代表等，他認為這些具地方性的代表人物也必須占比達50%，不過屆時還是會廣徵大家意見再訂出比例。

郝龍斌近來強烈批評黨內的請吃飯文化與換票聯盟，他指出，為了杜絕被「綁票」，建議可以由過去讓黨代表來選中常委，改為黨員直選，這部分未來也會透過黨務改革小組來討論；郝也說，在選制上，過去採連記制（一票可投16人），若改為黨員直選就可採單記制（一票一人）。

中常委 郝龍斌

延伸閱讀

傅黨籍案／郝：朋友要多敵人要少 江：不只要朋友 也要制度

藍提9天考紀會主委拚傅崐萁案 葉慶元：缺民主正當性

傅崐萁黨籍案 江啟臣籲正當性、郝龍斌樂觀其成

郝龍斌：國民黨又老又紅的標籤要拿掉

相關新聞

【本報專訪】杜絕請吃飯換票 郝龍斌提中常委選舉條件

國民黨中常委的選舉文化與老舊思維領導，成為黨內外詬病的對象。國民黨主席候選人郝龍斌今接受本報專訪，針對未來的中常委選舉提...

駁送紅酒賄選 連勝文：用假新聞鬥自己人如何擔任主席

國民黨主席補選選戰倒數，表態挺主席候選人江啟臣的中央委員連勝文遭爆與妻子蔡依珊聯名送紅酒禮盒，被質疑賄選。連辦上午出面駁...

建議取消遶境？馬英九：尊重疫情指揮官的決定

受到新冠肺炎疫情影響，大甲鎮瀾宮宣布，經昨晚全體董監事會議決議，今年大甲媽祖遶境進香活動延期，並全力支持政府防疫工作。前...

陸配子女不能回台 馬英九：有歧視之嫌

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，有許多陸配的子女不能回台，前總統馬英九上午前往二二八和平公園福德宮參拜，馬英九受訪...

傅崐萁恢復黨籍案 馬英九：有現成規定不須破例

因傅崐萁的恢復黨籍案爭議，考紀會主委魏平政17日提出辭呈。國民黨中常會今通過由周守訓出任新的考紀會主委到3月7日，與代理...

大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨日宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦，但不辦起駕宴、媽祖之光晚會和祝壽大典，...

百位產學界連署 呼籲暫緩媽祖遶境

大甲媽祖遶境是否如期在三月舉行引發熱議。十多個學界、業界團體發出連署書，呼籲暫緩舉辦媽祖遶境等大型宗教活動，不要讓台灣成...

社區傳播？美國出現首起不知感染源的本土病例

彭博資訊報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）26日說，找到第一個新冠肺炎本土確診病例，和目前已知的肺炎感染群體沒有關聯...

避免群聚風險 北港朝天宮吉安聖南安雙媽祖遶境喊停

雲林北港朝天宮媽祖原定29日首度東巡到花蓮，並與吉安聖南宮「雙女神」一同遶境，主辦單位朝天宮、聖南宮管委會昨深夜討論後，...

北韓嚴防疫情爆發 中學以下延後開學

韓聯社報導，北韓官媒「朝鮮中央廣播電台」27日表示，北韓政府宣布，全國幼兒園、中小學等各級學校將延後開學，防止新冠肺炎疫...

跨黨派立委再質疑 「國土法替財團開大門」

行政院日前提出「國土計畫法」修正草案引發爭議，環保團體與跨黨派立委昨再質疑，新修法版本架空原有國土計畫法；且無限期延長各縣市國土計畫審議作業，並以國家重大建設為名，替財團「開大門」。內政部次長花敬群回應，絕對會以最嚴格標準管控，不會漫無目的。

防疫相關謠言暴增 蔡英文臉書提醒「不要以身試法」

這幾天，網路瘋傳一些關於疫情的謠言，不少民進黨民代深受其害，蔡英文總統稍早在臉書上發文，「麻煩大家幫我轉發這一篇，澄清防...

熱門新聞

全球疫情地圖／歐洲擴散、拉美淪陷 出現新冠肺炎確診國家不斷增多

獨／新冠肺炎確診外籍看護 隔離竟直播暴露醫院資訊

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

違反居家通知條例 男子喪失新加坡永久居民資格

又爆中央的料！ 柯文哲：520總統就職大典在北流

醫院非法看護案32曾跑過兩醫院 不排除公布足跡地圖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。