大甲媽遶境延期 管碧玲：給顏清標拍手 條例授權也助攻
大甲鎮瀾宮董監事會決議今年大甲媽遶境進香延期舉辦。民進黨立委管碧玲今天在臉書表示，歡迎鎮瀾宮董事長顏清標加入防疫這個手牽手的大家庭，「從善如流，給顏董事長拍拍手。」管也提到，防疫條例的授權，讓這件事情的發展節奏清晰明瞭，也有助功效果。
大甲媽百年的遶境進香活動，今年因新冠肺炎疫情及社會輿論等各方壓力下，廟方昨晚召開會議決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦。管碧玲今天在臉書表示，最辛苦的就是內政部長徐國勇，與全國各大宮廟溝通，要給徐國勇圓滿達陣拍拍手。
管碧玲也說，防疫條例的授權，讓這件事情的發展節奏清晰明瞭，也有助功效果。管提到，她也要幫指揮官陳時中加油，「守過二月，繼續加油，進攻三月。」
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