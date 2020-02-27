傅崐萁恢復黨籍案 馬英九：有現成規定不須破例
因傅崐萁的恢復黨籍案爭議，考紀會主委魏平政17日提出辭呈。國民黨中常會今通過由周守訓出任新的考紀會主委到3月7日，與代理主席、秘書長同進退，任期僅11天。
前總統馬英九上午前往二二八和平公園福德宮參拜後受訪，對於周守訓當考紀會主委，他說，他沒有什麼意見，對於傅崐萁，馬英九說，依黨章規定來處理任何離開國民黨之後再回來回復黨籍的人。
媒體追問，傅崐萁3月回來適合嗎？馬英九說，中央到地方有現成的規定，不需要破例。
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