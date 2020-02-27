陸配子女不能回台 馬英九：有歧視之嫌

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，有許多陸配的子女不能回台，前總統馬英九上午前往二二八和平公園福德宮參拜，馬英九受訪時指出，陸配的子女在台灣有居留權、中華民國國籍，卻不能夠回來，但在台的外僑卻可以，明顯不公平且有歧視之嫌。

另外，新冠肺炎疫情擴散，曾經抗煞的衛生署前署長葉金川，昨上廣播節目時說出重話，點名馬英九、蘇貞昌與柯文哲「閉嘴」，讓疫情回歸專業；對此，馬英九說，葉是他台北市長任內的衛生局長，也是總統任內的衛生署長，也是副祕書長，認識了快50年，他說得不錯，對於疫情不要去干擾，但對關鍵的問題，例如兒童人權，該講的話還是要講

另外，衛生署前署長楊志良也說，馬英九不適合當總統，馬英九說，「喔，我現在才知道」。馬英九說，楊志良和葉金川都當過他任內的衛生署長，都當得不錯，楊志良在二代健保、美牛，都給了很好的建議，對他的發言可能有些誤會，他沒有去干擾指揮官指揮疫情。

馬英九接著說，但在大陸有許多陸配的子女，都是在台灣不但有居留權，按照按國籍法，有中華民國國籍，卻不能夠回來，相反的，在台的外僑，即使是從大陸、香港、澳門，還是可以回來，這明顯的不公平，有歧視之嫌，這議題上 ，身為前總統，該講的話還是要講。