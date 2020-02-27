大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨日宣布，除非政府下令停辦，大甲媽祖遶境活動會如期舉辦，但不辦起駕宴、媽祖之光晚會和祝壽大典，也取消鑽轎底和摸轎，避免人潮聚集。但大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今早開直播表示，大甲鎮瀾宮全體董監事會昨晚召開會議，決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦，等疫情穩定了再進行遶境進香。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天開直播表示，大甲鎮瀾宮全體董監事會昨晚召開會議，決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦，等疫情穩定了再進行進香，因為媽祖就是要保佑大家，「大家都要台灣好，沒有人要台灣不好」，包括遶境延後，並節省經費捐3000萬元給中央流行疫情指揮中心，希望拋磚引玉，希望所有宮廟幫助台灣度過難關。

大甲鎮瀾宮今日指出，百年的遶境進香活動，因為今年新冠肺炎和流感的疫情蔓延，各界出現了不同的聲浪，為了維護百年的文化活動，近日密切注意疫情發展，請益公衛團體、醫院醫師、學者，拜訪沿途宮廟、縣市政府，建立防疫工作，尋求各單位的協助。大甲鎮瀾宮全體董監事會昨晚召開會議，我們決議尊重專業，將今年的大甲媽遶境進香延期舉辦。全力支持政府的防疫工作。