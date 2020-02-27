百位產學界連署 呼籲暫緩媽祖遶境

大甲媽祖遶境是否如期在三月舉行引發熱議。十多個學界、業界團體發出連署書，呼籲暫緩舉辦媽祖遶境等大型宗教活動，不要讓台灣成為第二個韓國。

連署指出，目前疫情持續擴散，除了中國大陸以外，其餘亞洲、歐洲等共25國皆淪陷，全球新的確診病例及死亡人數不斷攀升，目前新冠肺炎疫情死亡人數已超過2003年爆發的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），總計全球共80247例確診、2704例死亡。台灣則有31例確診，1人死亡。

連署指出，在這個非常時期，一個不小心就有可能就會爆發疫情，看看韓國大邱「新天地教會」爆發群聚感染後這幾天確診人數直線上升，截至25號為止已經有893例確診人數，為了不讓台灣成為第二個韓國，在此呼籲應該暫停大甲遶境活動，台灣人應該減少群聚，降低感染風險。

連署發起人為中台灣教授協會會長黃正聰、共同發起人有中華觀光旅遊發展協會理事長黃定國、台灣科技美學發展協會理事長胡素貞、彰化縣中寮大庄社區關懷協會理事長林明生等人，以及百位學界人士。

黃定國表示，疫情正在迅速傳播，媽祖遶境人擠人，非常可能會造成感染，因此連署呼籲暫緩舉辦，避免新冠病毒傳播。

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