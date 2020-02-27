龍德宮直播遶境 醫療人員：「順時中該你説話了」

醫勞盟粉團今早貼文指出，針對全國大型宗教活動「防疫中心速開專家會議決定那些大型集會分階段禁止」網友留言多要求政府拿出公權力明具禁止「政府可以限制醫護出國,為何不能禁止繞境?」「順時中，該你説話了！」

胸腔科及重症醫學會、感染醫學會和公共衞生學會發表聯合聲明日前呼籲暫停大型集會。

一早桃園龍德宮直播繞境，引發不少民眾留言「政府還不拿出公權力？真的很....」也有醫療人員指出，台北捷運每天的人流難道就沒問題？

醫療盟指出，大型集會的主辦單位們，難到真的一定要政府拿起棍子、吹起哨子才要停止讓台灣全面淪陷的跳水自殺行為嗎?! 舊金山昨宣布禁入緊急狀態、韓國瘋狂暴增昨日近300人確診感染，不要讓媽祖在天上笑我們台灣人笨，給各種預警，卻連孰輕孰重都分不清楚。

台灣只有300床負壓隔離病房，醫療系統若倒，30萬醫療人員停止出國也沒有用。呼籲桃園市長鄭文燦協調速召回龍德宮繞境，全民打電話請自己的宮廟延辦大型活動。

網友留言一面倒，要求政府拿出公權力停止大型群聚活動，無關色彩，暫停舉辦，以免造成台灣醫療破口。「政府直接一只行政命令就搞定的東西，幹嘛搞這麼久?」