社區傳播？美國出現首起不知感染源的本土病例
彭博資訊報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）26日說，找到第一個新冠肺炎本土確診病例，和目前已知的肺炎感染群體沒有關聯，這是一個令人憂慮的訊號，顯示病毒已經在美國傳播，雖然川普政府一再表示，病毒受到控制。
CDC說，病患無明顯接觸史或中國旅遊史。美國衛生主管機關愈來愈擔心社區傳播的問題，亦即病毒在隔離對象或其他病患已知接觸對象之外傳播。
CDC發表聲明說：「在這個時候，病患的感染源不明。有可能是新冠肺炎社區傳播的一個案例，這可能是美國首見。」
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