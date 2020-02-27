嚴肅面對防疫 新北撤下「媽祖叫我跑」標語

萬金石馬拉松每年吸引上萬國內外好手參加，新北市府更積極創意行銷，但受新冠肺炎疫情影響，新北市府昨晚宣布今年停辦萬金石，另外日前懸掛在市府大廳的「媽祖叫我跑」標語，也因大甲媽祖遶境關係也在昨傍晚撤下，市府指出，嚴肅面對防疫。

新北市體育處長洪玉玲表示，去年有在網路進行票選活動，選出參加路跑時最想對自己說的話，最後選出「籤運與神同行」、「雙腳有點不行」、「媽祖叫我跑」等，且2周前就已懸掛，沒想到成為巧合。

洪玉玲指出，「媽祖叫我跑」的標語，是由每年3月都參與媽祖遶境以及萬金石馬拉松的女跑者所撰寫，不過新北面對新冠肺炎疫情都以嚴肅態度面對，該標語在現況容易造成失焦，因此昨也決定撤下該標語。