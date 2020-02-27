北韓嚴防疫情爆發 中學以下延後開學
韓聯社報導，北韓官媒「朝鮮中央廣播電台」27日表示，北韓政府宣布，全國幼兒園、中小學等各級學校將延後開學，防止新冠肺炎疫情爆發。
這項決定是北韓針對高傳染性新冠肺炎採取的最新預防措施，新冠肺炎起源於其鄰國中國大陸，並已迅速傳播到包括南韓在內的許多國家。
朝鮮中央廣播電台指出，「從兒童照護中心、幼兒園到大學，都大力進行對抗傳染病的教育和檢疫工作。已延長學生的假期，防止（新冠病毒）傳播」。
北韓官媒並未提及將延後至何時開學，也未具體說明哪個地區的學校將受影響。觀察人士說，延後開學的決定似乎也將適用於全國的幼兒園和中小學教職員。
北韓幼兒園和中小學校的寒假時間通常落在1月至2月中旬，而大學會在1月放假一個月。
北韓目前尚未傳出任何新冠肺炎確診病例，但已關閉與中國和俄羅斯的邊境，以及提高對來自其他國家民眾的檢疫標準。此外，取消原定於4月中旬舉行的大型國際馬拉松比賽。
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