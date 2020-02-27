避免群聚風險 北港朝天宮吉安聖南安雙媽祖遶境喊停
雲林北港朝天宮媽祖原定29日首度東巡到花蓮，並與吉安聖南宮「雙女神」一同遶境，主辦單位朝天宮、聖南宮管委會昨深夜討論後，因疫情嚴峻，為避免群聚感染風險，決定停辦。
這項號稱300年來第一次的活動，本月21日由縣府代為宣布即將於29日登場，在花蓮、吉安市區遶境後，就有不少民眾高度期待，雙方也投入不少心力籌辦。
隨著疫情持續，主辦單位原本打算加強防疫工作，讓「雙媽會」可以如期舉行。不過，近來台灣社會對媽祖遶境吸引大批信徒跟隨，可能潛藏的群聚感染風險討論熱烈，兩宮昨天深夜討論後，達成共識，在活動即將舉辦前兩天臨時喊停，決定順延，但日期未定，舉辦時間將另行公告。
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