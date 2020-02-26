違反居家通知條例 男子喪失新加坡永久居民資格

聯合早報網報導，一名45歲新加坡男性永久居民因違反居家通知條例，甚至在應履行居家通知條例期間嘗試離開本地，最終喪失星國永久居民身份。移民與關卡局也已禁止他再次入境本地。

根據移民與關卡局發布的文告資料顯示，由於這名男子近期去過中國大陸，所以他在本月20日收到當局發出的居家通知。儘管當局人員已告知他居家通知的相關條例，但他不但不接電話，當局人員在他回新數日後展開執法檢查時，發現他不在所申報的住址。

當局人員後來於本月23日在樟宜機場發現他的踪影，當時他正嘗試離開新加坡。就算是被告知已違反居家通知條例，可能受到處分，男子也堅持要離開。

考慮到男子任意妄為的違例行徑，當局已拒絕他再入境准證（re- entry permit）的更新申請。這意味著他將喪失永久居民和再次入境本地的資格。

政府日前宣布推出具法律約束力的居家通知，取代原有的缺席假。