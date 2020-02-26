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防疫相關謠言暴增 蔡英文臉書提醒「不要以身試法」
這幾天，網路瘋傳一些關於疫情的謠言，不少民進黨民代深受其害，蔡英文總統稍早在臉書上發文，「麻煩大家幫我轉發這一篇，澄清防疫相關的謠言」。她說，昨天她已經簽署立法院三讀通過的紓困特別條例，只要散播有關疫情的假消息，最高關三年、罰三百萬，「開疫情的玩笑非常不可取，也請大家不要以身試法。」
蔡英文說，防疫期間，整個政府跟社會都投入防疫的工作。不過，最近還是出現不少關於疫情的謠言，像是「裝屍袋火葬」、「桃園大媽的話」、「小區有50例感染」、「民進黨員可以領口罩」，這些都是假的。有些謠言甚至不是台灣的用語。
蔡英文表示，「拜託大家，務必提高警覺，善用檢舉功能，更不要轉傳假消息。」昨天她已經簽署立法院三讀通過的紓困特別條例，所以相關的規定今天就開始施行。只要散播有關疫情的假消息，最高關三年、罰三百萬。「開疫情的玩笑非常不可取，也請大家不要以身試法。」
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