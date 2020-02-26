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藍通過新考紀會主委 魏平政：沒有直接由中常會聘任的
國民黨代理主席林榮德力推無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，常會今無預警通過考紀委員周守訓接任考紀會主委，被解讀要在卸任前讓傅案強渡關山。考紀會前主委魏平政晚間在律師葉慶元臉書批評，考紀會主委「沒有直接中常會聘任的」。
魏平政表示，依據國民黨「各級黨部考核紀律委員會委員遴派辦法」規定，考紀會主委人選要由黨秘書長簽報主席核定，提請中常會通過後聘任，並補提全代會追認，所以「沒有直接中常會聘任的！」
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