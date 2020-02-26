藍提9天考紀會主委拚傅崐萁案 葉慶元：缺民主正當性

國民黨代理主席林榮德力推無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，因考紀會前主委魏平政請辭觸礁，常會今無預警通過考紀委員周守訓接任考紀會主委，被解讀是林要在卸任前讓傅案強渡關山。智庫前召集人葉慶元在臉書批評，缺乏民主正當性。

由於國民黨主席候選人郝龍斌支持傅崐萁恢復黨籍案，葉慶元在郝擔任台北市長時是核心的郝家軍成員，葉晚間的表態，也被視為在郝辦發言人徐巧芯對傅案反彈後，另一具指標性表態。

葉慶元表示，這一屆中常委的任期早就已經結束了，代理主席也只是看守性質，唯一任務就是辦好黨主席補選，但在這樣的情況下，中常會居然還任命考紀會代理主委，硬要考紀會恢復傅崐萁黨籍，完全欠缺民主正當性，令人失望。