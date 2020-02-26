謝長廷：鑽石公主號台籍確診案例中2人出院

鑽石公主號郵輪上的台籍乘客日前搭包機返台，但有部分確診案例必須留在日本。我駐日代表謝長廷在臉書上表示，郵輪上的乘客今天有7名從日本的醫院獲准出院，其中包括台灣人2名。

謝長廷指出，「鑽石公主號郵輪上的乘客今天有7名從日本的醫院獲准出院，其中包括台灣人2名，這真是好消息，希望每天出院的都比確診的人數多。」

他表示，一旦治癒，本身應該具有免疫力，但回台行動及流程，仍須依台灣CDC規定。

謝長廷說，治療費用是日本政府負擔，機票費用據悉是郵輪公司處理。剩下留在日本醫院治療的台籍乘客是3人，船員1人（也快出院）共4人，希望他們安心接受治療，著急煩惱反而影響身體免疫力。

日本台灣交流協會也在臉書上表示，「鑽石公主號的2位台灣乘客今天順利出院了，恭喜兩位戰勝病魔。相信日本醫護人員也由衷為兩位的康復感到開心。泉代表一家日前造訪十分體驗放天燈，祈願日台雙方人民幸福健康。衷心希望日台攜手共度難關，疫情早日平息。」