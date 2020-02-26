受邀出席大甲媽繞境 馬英九配合防疫 王金平評估中

新冠肺炎疫情持續延燒，不過大甲媽祖繞境仍如期舉行。目前不少藍營大老都受邀出席，不過對於是否會出席，將配合主辦單位與疫情指揮中心決策再行評估中。

馬英九辦公室表示，目前已收到鎮瀾宮的邀請，距離活動尚有一段時間，將配合主辦單位的規劃及流行疫情指揮中心的決策而定。馬辦說，之後如果主辦單位有不一樣的決定，或是疫情指揮中心基於防疫，對此活動有進一步的決策，馬前總統都會配合。

立法院前院長王金平辦公室則表示，前幾天王金平有接到鎮瀾宮的電話邀約，只是邀請函尚未寄到，目前由於疫情關係，大型活動還在評估中。