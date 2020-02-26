快訊

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

日職／場場有進步 張奕先發好投獲肯定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受邀出席大甲媽繞境 馬英九配合防疫 王金平評估中

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，不過大甲媽祖繞境仍如期舉行。目前不少藍營大老都受邀出席，不過對於是否會出席，將配合主辦單位與疫情指揮中心決策再行評估中。

馬英九辦公室表示，目前已收到鎮瀾宮的邀請，距離活動尚有一段時間，將配合主辦單位的規劃及流行疫情指揮中心的決策而定。馬辦說，之後如果主辦單位有不一樣的決定，或是疫情指揮中心基於防疫，對此活動有進一步的決策，馬前總統都會配合。

立法院前院長王金平辦公室則表示，前幾天王金平有接到鎮瀾宮的電話邀約，只是邀請函尚未寄到，目前由於疫情關係，大型活動還在評估中。

疫情 王金平 鎮瀾宮

延伸閱讀

馬英九「閉嘴」？張雅屏：士大夫之恥是謂國恥

影／發「好人卡」給馬英九 楊志良再爆：馬不適合當總統

影／金溥聰坦言對傅崐萁有戒心 「出賣戰友的人能信任嗎？」

新聞幕後／從未見過面 但金溥聰對傅崐萁有戒心

相關新聞

網傳假消息 蘇貞昌澄清：沒人送青蛙到屏東體育館

政府全力防止新冠肺炎疫情蔓延，卻有網友指南部已有700多例，屏東體育館正改建為臨時醫院。屏東縣長潘孟安今天怒斥：「惡意假...

高虹安智慧辦公室啟動 首位國會機器人助理樣貌曝光

民眾黨立委高虹安由於自身科技專業，國會辦公室也走高科技風，今天兩台服務型機器人Pepper和Temi正式來到辦公室報到，...

謝長廷：鑽石公主號台籍確診案例中2人出院

鑽石公主號郵輪上的台籍乘客日前搭包機返台，但有部分確診案例必須留在日本。我駐日代表謝長廷在臉書上表示，郵輪上的乘客今天有...

受邀出席大甲媽繞境 馬英九配合防疫 王金平評估中

新冠肺炎疫情持續延燒，不過大甲媽祖繞境仍如期舉行。目前不少藍營大老都受邀出席，不過對於是否會出席，將配合主辦單位與疫情指...

收到大甲媽遶境邀請 游辦：防疫優先

大甲媽遶境爭議持續，據了解，包括立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人政要都已收到廟方邀請函；但時逢新冠肺炎抗疫期間，游、蔡兩...

總統府證實收到鎮瀾宮邀請函 「但不會前往」

近年來讓不少政治人物趨之若鶩的媽祖遶境盛事，今年受到新冠肺炎疫情影響，引發各界討論。儘管大甲鎮瀾宮上午宣布取消起駕宴、媽...

為何赴韓旅客明起才居家檢疫？ 陳時中：催大家快回來

韓國新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前提高該國旅遊疫情建議至第三級「警告」，當時指揮中心要求國人 25 日、 2...

【重磅快評】陳時中進化2.0版 徐國勇棋逢對手

因處理新冠肺炎疫情而家喻戶曉的衛福部長陳時中變「政治」了？，日前一席國籍選擇的談話是鏗鏘有力，極有自信，但在蔡總統贈筆，...

影／國民黨中常會 周守訓任代理考紀會主委

國民黨下午召開中常會，會中針對立委傅崐萁恢復黨籍案進行激烈討論。國民黨文傳會代理主委王育敏轉述，常會通過決議由考紀委員周...

證實接考紀會代理主委 周守訓：傅崐萁案秉公辦理

無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，在國民黨炒得沸沸揚揚。中央考紀會原定上周二將開會討論是否通過此案，因考紀會主委魏平政請辭，開...

影／防疫優先 蔡英文宣布暫停520就職籌辦工作

520總統就職典禮籌備喊卡！今(26)日上午台北市長柯文哲才爆料總統蔡英文就職典禮打算辦在台北流行音樂中心，結果下午總統...

周守訓代理國民黨考紀會主委 任期到3月7日

因傅崐萁的恢復黨籍案爭議，考紀會主委魏平政17日提出辭呈。國民黨中常會今通過由周守訓出任新的考紀會主委到3月7日，與代理...

熱門新聞

全球疫情地圖／南美洲淪陷！巴西出現首例新冠肺炎確診

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

又爆中央的料！ 柯文哲：520總統就職大典在北流

「餐餐煮、垃圾有人倒」 新婚夫妻居家檢疫14天生活曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。