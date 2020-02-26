收到大甲媽遶境邀請 游辦：防疫優先

大甲媽遶境爭議持續，據了解，包括立法院長游錫堃、副院長蔡其昌等人政要都已收到廟方邀請函；但時逢新冠肺炎抗疫期間，游、蔡兩人均表示，要以防疫工作能順利進行為優先考量，蔡其昌更直言不會參加，今年會向媽祖婆請個假，擇期再向媽祖參拜祝壽。

游錫堃辦公室表示，已收到大甲鎮瀾宮廟方的參加遶境邀請，但防疫優先，會配合防疫指揮中心的政策。蔡其昌則說，過去每年大甲媽遶境，自己一定率領團隊同仁虔誠陪媽祖婆走一段，也會到奉天宮參加媽祖祝壽大典，但今年因為新冠肺炎疫情危機尚未解除，因此特別誠心向媽祖婆請假乙次，會擇期向媽祖婆參拜祝壽。

蔡其昌呼籲，中央必須要全盤審慎評估考量，防疫是科學的問題，應尊重專家的意見和決定，相信媽祖婆與信徒們也會體諒。