為何赴韓旅客明起才居家檢疫？ 陳時中：催大家快回來

韓國新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前提高該國旅遊疫情建議至第三級「警告」，當時指揮中心要求國人 25 日、 26 日自韓國入境者，須落實 14 天自主健康管理， 但27 日零時起入境則須實施 14 天居家檢疫，許多人不解兩者間究有何不同，為何僅差一天待遇就不同？指揮官、衛福部長陳時中今釋疑了。

陳時中說，國人目前從國外回來不見得有問題，且截至目前從居家檢疫到居家隔離的，並沒有真正的發病者，但問題是這條線不守不行，像居家14天就會減少進來的人、「韓國能不稍微的擋一擋、把門關小一點嗎？」一定要嘛！但一定帶來大家生活的不便。

他說，為何放國人 25 、 26日自韓國回來，其實是用那個方式催促他們趕快回來，不要留在那裡留得更久，讓自己在一個高風險的情況，但回來實施自主健康管理，是要求大家自主健康要做好。