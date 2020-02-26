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網傳假消息 蘇貞昌澄清：沒人送青蛙到屏東體育館
政府全力防止新冠肺炎疫情蔓延，卻有網友指南部已有700多例，屏東體育館正改建為臨時醫院。屏東縣長潘孟安今天怒斥：「惡意假消息！假的太離譜！」行政院長蘇貞昌下午也幫忙澄清：「根據屏東縣府調查，有紀錄以來，沒有人送青蛙到屏東體育館。」
蘇貞昌說，這幾天網路上出現一堆散播假疫情的文章，情節誇張又不合理、用詞和文法都不太像是台灣人寫的，「我要請大家善用檢舉功能，更不要轉傳假消息！」他並再次提醒大家，紓困特別條例已經施行，散播有關疫情的假消息，「最高關3年、罰300萬，這種玩笑不好笑，請不要以身試法」。
這則網路訊息指稱：「有個事情不知道該不該講，我六叔是在屏東養青蛙的，昨天他送貨到屏東體育館，保安攔住不給進，說裡面在做大通鋪臨時醫院，原來南部已有700多例了，現在因為中國對台灣封鎖物資，活動廁所沒有辦法買到，臨時醫院不能投入使用，政府只能每天公布兩例，爭取盡快把廁所從美國運回來。」
潘孟安稍早已在臉書澄清屏東無確診案例，該訊息內容完全錯誤，「台灣防疫更是滴水不漏！請勿轉傳！」並表示，大家努力拚防疫，現在最不需要謠言，需要團結一致對抗疫情，這則假消息已請警察局全力偵辦，請大家協助澄清。
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