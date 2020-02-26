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【重磅快評】陳時中進化2.0版 徐國勇棋逢對手

聯合報 / 主筆室
中央流行疫情指揮中心下午說明新冠肺炎疫情，指揮官陳時中（右）表示疫情發展的確非常不利於舉行大型活動。記者曾學仁／攝影
中央流行疫情指揮中心下午說明新冠肺炎疫情，指揮官陳時中（右）表示疫情發展的確非常不利於舉行大型活動。記者曾學仁／攝影

因處理新冠肺炎疫情而家喻戶曉的衛福部長陳時中變「政治」了？，日前一席國籍選擇的談話是鈧鏘有力，極有自信，但在蔡總統贈筆，還不惜暫停籌辦就職典禮給他當抗疫籌碼，他卻反而顯得躊躇不前，今天的陳時中還是當初那個陳時中嗎？

陳時中在新冠肺炎抗疫作戰中挺進寶瓶星號的身影深烙人心，他在記者會感性落淚更打動了不少人，對他不眠不休抗疫感到心疼，但拿到抗疫英雄的光環後，陳時中直率談論滯留武漢的陸配子女時，卻搬出似是而非的國籍選擇論，強勢到陸委會也不得不急急關閉陸配子女返台的小門，不少人因此默默收回對陳時中按的讚。   

陳時中是當紅炸子雞，民進黨上下都想蹭「順時中」，昨天立法院三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，總統府馬上舉行法案簽署儀式，蔡英文總統還罕見把簽署法案的筆贈予陳時中，紅火的程度可見一斑。

蔡英文給陳時中作足了面子，除了贈筆，今天又在臉書宣布，關於總統就職活動，她做出三點決定：一、暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化；二、防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動；三、一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。蔡英文還感謝慈濟、佛光山、法鼓山及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等團體陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等方式取代，但就是沒提鎮瀾宮。

原來贈筆陳時中不是白白贈送，蔡英文做了這麼多，甚至授予尚方寶劍，就是要陳時中能夠為蔡政府分憂解勞，連就職典禮都可以給陳時中當籌碼，就是要陳時中為蔡政府衝鋒陷陣，不料，陳時中快速政治化，敢擋陸配子女返台卻不敢擋媽祖遶境，明知蔡總統不提鎮瀾宮，就是要他好好處理鎮瀾宮，昨天他把問題推給內政部，今天又說大型活動都要根據疫情轉變做適當處置，安定民心是首要考量，也真是十足官話了。

陳時中想把球丟給內政部長徐國勇，徐國勇也非等閒之輩，今天徐到大龍峒保安宮參加祈福法會，他疾呼要全國宮廟「請立即、務必要做好延期的準備」，還強調不是已經要延期，不要延伸解讀他的話，而是要大家隨疫情滾動做好準備，並不忘提醒記者，指揮官是衛福部長，其他的部長是協同指揮官。

這兩位部長算是棋逢對手，陳時中政治來，徐國勇政治去，蔡英文贈筆又嘗不是政治，只是，沒想到幾日前的抗疫英雄已迅速進化到2.0版，衝鋒陷陣前也學會先來政治那一套，只是政治多了，難免被看破手腳，蔡政府的防疫政治學原來如此不堪。

陳時中 疫情 蔡英文 徐國勇 新冠肺炎

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