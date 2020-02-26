證實接考紀會代理主委 周守訓：傅崐萁案秉公辦理

無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，在國民黨炒得沸沸揚揚。中央考紀會原定上周二將開會討論是否通過此案，因考紀會主委魏平政請辭，開會人數不足，因而宣布流會。國民黨代理主席林榮德今致電前立委周守訓，盼由他接任考紀會代理主委一職。周守訓今也證實，已經答應接任。

周守訓表示，林榮德致電表示，目前是代理期間，希望在3月7日黨主席補選前，補足遺缺。由於新主席上任前，不宜任意找人代理，林榮德才找曾任三屆考紀委員的他幫忙，周說，他也認為這符合程序，因此接受。

至於考紀會何時重啟開會處理傅崐萁案，周守訓說，這非代理主委能決定，考紀會是合議制討論，只要湊齊開會人數，他一定會主持會議，按照過去參與會議經驗，大家有共識就通過，沒共識就行使表決，一切公事公辦。

周守訓強調，以過去經驗，他一定秉公處理這件事，但何時開會，考紀會內部有作業流程，屆時會再呈報主委核定開會日期，目前他未接獲任何時間表，也未收到代理主席任何指示。