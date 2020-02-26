影／防疫優先 蔡英文宣布暫停520就職籌辦工作

520總統就職典禮籌備喊卡！今(26)日上午台北市長柯文哲才爆料總統蔡英文就職典禮打算辦在台北流行音樂中心，結果下午總統蔡英文就在臉書發文，表示為了因應疫情相關變化，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。總統府發言人丁允恭也出面解釋，當初跟台北市政府借用北流的公文中，也有提到如果在天災、疫情嚴峻等不可抗力下，會取消借用。總統已下令，暫停所有的520就職典禮籌辦工作，之後會再配合中央流行疫情指揮中心的專業評估來做後續規畫。

另外蔡英文也在臉書上感謝慈濟、佛光山和法鼓山等宗教團體，因防疫所需停辦、延後大型宗教活動，丁允恭表示，總統很謝謝這些團體的判斷與決策，期待其他民間團體也能按照中央疫情指揮中心的建議與指引來辦理。