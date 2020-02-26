周守訓代理國民黨考紀會主委 任期到3月7日

因傅崐萁的恢復黨籍案爭議，考紀會主委魏平政17日提出辭呈。國民黨中常會今通過由周守訓出任新的考紀會主委到3月7日，與代理主席、秘書長同進退，任期僅11天。

國民黨文傳會主委王育敏表示，中常會因應主席和中常會選舉，但在考紀會主委懸缺的情況，由中常委通過同意代理主席提出考紀會代理主委的人選。而代理主席林榮德提出周守訓，會中也徵詢周本人同意，周表示願意來出任考紀會主委，任期到三月七日為止。