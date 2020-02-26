快訊

貨車送牛肉搶快撞飛3騎士 正妹女大生魂斷車輪下

首位公民死於新冠肺炎！法國26日新增3例累計確診17例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決傅崐萁案 傳常會指定周守訓代理考紀會主委

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨考紀委員周守訓代理主委。聯合報系資料照片
國民黨考紀委員周守訓代理主委。聯合報系資料照片

國民黨下午召開中常會，會中針對立委傅崐萁恢復黨籍案進行激烈討論。據了解，由於考紀會主委魏平政請辭，傳出常會通過決議，由考紀委員周守訓代理主委，將直接召集考紀委員會，審議傅崐萁恢復黨籍案。

據了解，由於考紀會主委魏平政請辭，考紀會承辦人員請假，因此考紀委會無人召集，常會通過周守訓代理主委案，就是要在代理主委林榮德任內，強行通過完成傅崐萁的恢復黨籍案。

傅崐萁 考紀會 林榮德

延伸閱讀

金溥聰暗諷傅崐萁是病毒 徐榛蔚：心量多大路就多寬

傅崐萁黨籍案 江啟臣籲正當性、郝龍斌樂觀其成

傅崐萁回鍋 江啟臣：國民黨要朋友也要制度

傅崐萁案國民黨內有歧見 黨務人士：真的要看林榮德

相關新聞

網傳假消息 蘇貞昌澄清：沒人送青蛙到屏東體育館

政府全力防止新冠肺炎疫情蔓延，卻有網友指南部已有700多例，屏東體育館正改建為臨時醫院。屏東縣長潘孟安今天怒斥：「惡意假...

高虹安智慧辦公室啟動 首位國會機器人助理樣貌曝光

民眾黨立委高虹安由於自身科技專業，國會辦公室也走高科技風，今天兩台服務型機器人Pepper和Temi正式來到辦公室報到，...

總統府發言人林鶴明離任 可望接任黨副秘書長

總統府稍早發出新聞稿表示，總統府參議兼發言人林鶴明另有新職，將於本月廿九日離任。民進黨副秘書長郭昆文自三月一日進入總統府...

金溥聰暗諷傅崐萁是病毒 徐榛蔚：心量多大路就多寬

花蓮縣長徐榛蔚今出席國民黨中常會，

蔡總統宣布520就職暫停籌辦 宗教活動配合防疫感謝對象未提鎮瀾宫

蔡英文總統稍早透過臉書表示，為了全力投入防疫工作，有關五月的總統就職活動，她做出三點決定：一、暫停籌辦工作，保持最大彈性...

《國際橋牌社》報社事件 違法搜索惹議

在戲劇《國際橋牌社》中有一集，警總前往報社搜索，大搖大擺地走進去，不僅拒絕出示搜索票，甚至指著腰間的槍說「這就是搜索票」。從今天的角度來看，絕對會覺得警方的行動有侵害人權疑慮，但從「無所忌憚」到「人權爭議」，關於搜索的法律規定又是怎麼演變而來的呢？

伊朗指控美國利用疫情散播恐懼

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）26日指控美國藉由新冠肺炎疫情趁機散布恐懼，矢言絕對不會讓美方得逞：「我...

【重磅快評】陳時中進化2.0版 徐國勇棋逢對手

因處理新冠肺炎疫情而家喻戶曉的衛福部長陳時中變「政治」了？，日前一席國籍選擇的談話是鈧鏘有力，極有自信，但在蔡總統贈筆，...

影／國民黨中常會 周守訓任代理考紀會主委

國民黨下午召開中常會，會中針對立委傅崐萁恢復黨籍案進行激烈討論。國民黨文傳會代理主委王育敏轉述，常會通過決議由考紀委員周...

證實接考紀會代理主委 周守訓：傅崐萁案秉公辦理

無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，在國民黨炒得沸沸揚揚。中央考紀會原定上周二將開會討論是否通過此案，因考紀會主委魏平政請辭，開...

影／防疫優先 蔡英文宣布暫停520就職籌辦工作

520總統就職典禮籌備喊卡！今(26)日上午台北市長柯文哲才爆料總統蔡英文就職典禮打算辦在台北流行音樂中心，結果下午總統...

周守訓代理國民黨考紀會主委 任期到3月7日

因傅崐萁的恢復黨籍案爭議，考紀會主委魏平政17日提出辭呈。國民黨中常會今通過由周守訓出任新的考紀會主委到3月7日，與代理...

熱門新聞

全球疫情地圖／法國首位公民死於新冠肺炎 累計確診17例

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

又爆中央的料！ 柯文哲：520總統就職大典在北流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。