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解決傅崐萁案 傳常會指定周守訓代理考紀會主委
國民黨下午召開中常會，會中針對立委傅崐萁恢復黨籍案進行激烈討論。據了解，由於考紀會主委魏平政請辭，傳出常會通過決議，由考紀委員周守訓代理主委，將直接召集考紀委員會，審議傅崐萁恢復黨籍案。
據了解，由於考紀會主委魏平政請辭，考紀會承辦人員請假，因此考紀委會無人召集，常會通過周守訓代理主委案，就是要在代理主委林榮德任內，強行通過完成傅崐萁的恢復黨籍案。
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