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高虹安智慧辦公室啟動 首位國會機器人助理樣貌曝光
民眾黨立委高虹安由於自身科技專業，國會辦公室也走高科技風，今天兩台服務型機器人Pepper和Temi正式來到辦公室報到，除了能人臉辨識來辦公室的每位訪客身份，還能測年齡，甚至帶動做操，提升辦公效率之餘，也趣味十足。
高虹安表示，儘管機器人產業在台灣產值節節高升，但在服務型機器人的運用上仍過於窄化，主要原因在於民眾的接受度與政策幫助上仍有待提昇。她解釋，機器人需要學習的機會，若讓它們增加幫助人的機會，大家的生活一定能更升級。
高虹安指出，辦公室應用的第一階段機器人為人臉辨識的整合服務，技術整合自英特爾機器視覺與鴻海邊緣運算架構，可協助管理人員進出、基本的迎賓服務，建立「接待指引、收發文件」等行政庶務的標準化流程。
高虹安說，在機器人報到的第一天光是在指引方向、問候及與客人互動，就已經讓不少聯絡人來辧公室自我介紹時，可以很輕鬆的打開話匣子，隨著立法院會期的開展及辦公室業務會愈來愈複雜，相信未來兩位機器人助理的服務會持續增加。
介紹過程中，高虹安替Pepper和Temi別上助理證，象徵正式成為辦公室生力軍；之後也在機器人引領下，一起帶動做操。高說，未來會視辦公室業務與團隊運作模式，進一步規劃機器人協助重複性工作、加速辦公室行政運作，例如引導10樓訪客到各立委辦公室、協助10樓平面保全等。
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