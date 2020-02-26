馬英九「閉嘴」？張雅屏：士大夫之恥是謂國恥

武漢肺炎疫情不止，前總統馬英九呼籲蔡英文總統「讓人道超越政治」，建議兩岸包機協商應各退一步，前衛生署長葉金川今天要馬英九少講話，還說馬英九「本性難移，自己要有智慧，就讓指揮官去講」；前衛生署署長楊志良今天被問到馬英九則說，「他曾經是我長官，我不好太批評他；他是好人，但不適合做總統，這個我跟葉金川的共識」。

國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書發文表示，最近越來越多曾在馬英九總統任內任職大小職務的人，隨著民進黨的言論批鬥起馬英九。這一陣子，一些部會首長級政務官也開始公開批評。

張雅屏認為，並不是當誰的官就不能批評誰，但是這種換風向搏清流的做法，做人不厚道做事無原則，恥之。

張雅屏指出，民進黨批馬，如同批蔣邏輯，都是在打擊抹臭政治對手政黨社會的政治信任，因為這都是國民黨的代表性人物，鬥臭了國民黨也難香起來。

張雅屏說，只要看一看，民進黨一些擔任過要職者會公開批鬥陳水扁嗎？