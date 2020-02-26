南韓政府建議民眾暫停聚集性活動

韓聯社26日報導，電隨著境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延，南韓政府建議民眾推遲或取消不必要的人群聚集性活動。

中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立26日在記者會上表示，政府將疫情預警上調至最高級別的「嚴重」，並實施關於集體活動、利用公共設施的指南修訂案，建議民眾暫停聚集在室內或是在人群密集的戶外舉行活動，也盡量避免聚餐、旅遊等私人聚會和活動。

根據新指南，主辦方在考慮緊迫性、疫情傳播可能性、與會者的感染風險等因素後可推遲或取消大型活動；與會者超過1000人以上時必須制定應對方案並向地方政府申報，而地方政府可根據防控難度要求主辦方彌補應對方案或取消活動。