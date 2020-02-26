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民眾黨將推薦監委、考委人選給蔡政府 規劃網路海選
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，今首次以黨主席身分前往立法院民眾黨黨團召開黨政協調會議，聽取黨籍立委報告及討論黨組織規畫。民眾黨立委蔡壁如表示，會中除了討論黨務運作，也決定推薦監察委員及考試委員人選，以上網海選的方式，廣納人才，詳細相關海選辦法預計這兩天會上網公告。
民眾黨每周三舉行黨政協調會，過去數周都在黨部舉行，今中午則在立法院黨團辦公室舉行，柯文哲也首度以黨主席的身份至黨團開會。
民眾黨在會中決定以網路海選的方式，推薦監察委員及考試委員人選。至於考委、監委推薦人數部分，將依照黨團比例決定，海選報名截止後，將由五位黨中央委員包含柯文哲及立委評分，產生合適的推薦名單。
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