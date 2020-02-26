總統府發言人林鶴明離任 可望接任黨副秘書長

總統府稍早發出新聞稿表示，總統府參議兼發言人林鶴明另有新職，將於本月廿九日離任。民進黨副秘書長郭昆文自三月一日進入總統府服務，襄助總統辦理相關事務。據了解，林鶴明未來將接任民進黨副秘書長。

【中央社／台北26日電】

總統府發言人丁允恭今天表示，總統府發言人林鶴明因另有新職，將於2月29日離任，由民進黨副秘書長郭昆文3月1日接任。黨政人士表示，林鶴明也將在3月1日轉任民進黨副秘書長。

丁允恭下午表示，總統府參議兼發言人林鶴明因另有新職，將於29日離任。郭昆文將自3月1日起入府服務，襄助總統辦理相關事務。

丁允恭說，郭昆文為現任民主進步黨中央黨部副秘書長，歷任台中市政府顧問、財團法人李登輝基金會副秘書長、行政院秘書長室主任等職，各項政治經歷豐富。

黨政人士表示，這次大選蔡英文獲得817萬張選票的支持，更獲得年輕族群的大力支持，不但在得票數立下了蔡英文門檻外，也證明蔡英文總統的第一任執政成績單，獲得民眾的肯定。加上選後蔡政府面對武漢疫苗的超前部署和積極防疫，不但獲得國內絕大多數民眾的肯定外，也讓台灣在這一波國際防疫戰中，被認為是防疫模範生的良好國際形象。

黨政人士說，由於目前武漢肺炎疫情仍在發展中，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊從過年前就全力推動防疫工作，諸多超前布署的防疫作為也獲得民眾肯定。因此行政團隊目前皆維持穩定，確保防疫工作周全。

立法院在2月開議後，在立法院正副院長的選舉順利完成後，民進黨黨團三長選舉也在黨內共識下完成改選。立法院長游錫堃上任後也順利完成第一張成績單，昨日朝野共同推動通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，也讓這屆國會開議氣氛顯得格外團結。

黨政人士表示，蔡總統在選後也和民進黨主席卓榮泰保持溝通，依循民進黨的黨務機制，由卓榮泰在520前領導黨務工作的穩定。在過完年後新國會上路後，總統和卓榮泰交換意見後，開始先就黨務工作下個階段的規劃進行微調。

該人士指出，將總統大選中，民進黨負責督導組織工作的郭昆文將進總統辦公室，協助總統未來基層行程與溝通之工作，強化組織能量。並將現任總統府發言人林鶴明，轉任民進黨副秘書長一職，由於林鶴明在選舉時擔任蔡英文競選總部文宣群副執行長，主要負責網路社群的工作，未來也將藉此強化黨的網路社群能量。