訪藍委布局桃園市長？邱奕勝：不排除
桃園市議會議長邱奕勝今前往立法院拜訪桃園黨籍立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲及不分區立委張育美。除到各辦公室參觀，也贈送微波爐、電鍋表達支持與打氣。
邱奕勝表示，此行到立法院，是代表桃園市議會祝賀萬美玲、魯明哲、呂玉玲及張育美，他身兼桃園市黨部主委，也來關心黨籍立委。
邱奕勝笑稱，聽說國會不像議會，午餐時間正常，吃飯沒那麼方便，他才送微波爐、電鍋給立委們。他也說，少了魯明哲、萬美玲兩位戰將在議會，對國民黨團確實有損失。
被問及是不是布局參選2020桃園市長，邱奕勝則說，此次拜會與此無關，現在不是選市長的時候，屆時鄉親或黨若有需要，他也不排除。
邱奕勝及桃園藍營立委中午也宴請桃園市長鄭文燦，盼一起為桃園的建設經費努力。
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